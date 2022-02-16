Влада на невизначений термін закрила кілька пляжів.

У Сіднеї вперше за півстоліття чоловік став жертвою акули. Трагедія сталася на пляжі південно-східного узбережжя.

Про це йдеться у сюжеті ТСН,

За словами очевидців, загиблий займався підводним полюванням. Згодом люди почули несамовитий крик дайвера, якого атакувала велика біла акула. Чоловік з гучним сплеском пішов під воду.

Рятувальники розповіли, що тіло загиблого неабияк розірвав хижак, тому шансів на порятунок у нього не було.

Це перший фатальний напад акули в Сіднеї за 60 років. Через можливу загрозу для інших відпочивальників місцева влада закрила кілька пляжів на невизначений термін.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одеській області Морські прикордонники відпустили на волю з браконьєрських мереж великих осетрів, катранів (чорноморських акул) і крабів.

Мережі не мали передбачених законом позначень, але були позначені особливими "пляшковими" буйками.

За підрахунками прикордонників, браконьєри своєю діяльністю могли завдати державі збитків у розмірі близько 100 тисяч гривень.

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