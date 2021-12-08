Чорноморські акули виявлені в сітках, які незаконно використовували.

В Одеській області морські прикордонники випустили на волю з браконьєрських сіток великих осетрів, катранів (чорноморських акул) та крабів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеського загону Морської охорони ДПСУ.

"Тактичною групою катерів Одеського загону Морської охорони під час патрулювання Каркінітської затоки Чорного моря виявлено 400 м мереж без бирок", – повідомили в загоні.

Зазначається, що нічийні рибальські знаряддя стали пасткою для катранів, червонокнижних осетрів і крабів. Як стверджують у прес-службі, сітки не мали необхідних (передбачених законом) позначень, але були помічені особливими "пляшковими" буйками.

На волю прикордонники випустили чотирьох катранів і чотирьох великих осетрів, а також 20 крабів, які заплуталися в сітках. Збиток державі міг скласти близько 100 тис. грн.

На думку прикордонників, вищеназвані знаряддя лову могли бути покинутими або загубленими в морі, але в будь-якому випадку використовувалися незаконно.

Читайте такожВ Одеській області на Дунаї руйнується дамба – під нею метрові порожнечі"Живі водні біоресурси повернули в природне середовище, а браконьєрські знаряддя вилучені. Встановлюються причетні до організації незаконного промислу", – підкреслили в загоні.

Крім того, прикордонники акцентують, що подібні предмети (сітки, пастки та інше) створюють небезпеку для навігації.

Раніше стало відомо, що в Одеській області затримали двох браконьєрів, які наловили кефалі на 1 млн грн. Зловмисників викрили на Тузловських лиманах.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Лариса Козова