Вони востаннє пролетіли над базою Малацьки-Кучина.

У Словаччині зворушливо попрощалися з багатоцільовими винищувачами четвертого покоління МіГ-29.

Відео їх вильоту опубліковано на офіційній сторінці Повітряних сил Збройних сил Словацької Республіки у соціальній мережі Facebook.

"Прощавайте наші МіГи. Весь аеропорт замовк... Всі чекали прибуття наших МіГ-29. І момент настав. Наші красуні прибули. У багатьох на очах були сльози. Багато хто плакав. Дякую, ви назавжди залишитеся в наших серцях", - йдеться у повідомленні.

Відео дня:

Останній проліт винищувачів відбувся на військово-повітряній базі Малацьки-Кучина під час Міжнародного авіашоу Slovak International Air Fest (SIAF).

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надж повідомив, що влада Словаччини може передати Україні винищувачі МіГ-29 вже у вересні. Кількість літаків наразі невідома.

Натомість Словаччина отримає гроші від Європейського Союзу або бойову техніку від Північноатлантичного договору (НАТО).

Водночас Польща та Чехія днями підписали угоду зі Словаччиною про закриття ними неба над країною після виведення з експлуатації винищувачів МіГ-29.

Вас також можуть зацікавити новини: