Чоловік роздягнувся на священному вівтарі, закликаючи захистити українських дітей.

У суботу, 3 червня, біля головного вівтаря базиліки Святого Петра пройшов спеціальний обряд очищення. Його провели, бо святиню осквернив оголений чоловік, який протестував проти війни в Україні.

Видання Reuters пише, що молитву очолив протоієрей базиліки кардинал Мауро Гамбетті. В ході молебню вівтар, яким користувався Папа Франциск, був освячений святою водою. Гамбетті сказав, що чоловік вчинив гріховний і "недоречний, справді жалюгідний жест", щоб привернути увагу до жертв війни.

Джерело у Ватикані повідомило під час інциденту, що у чоловіка також були садна на тілі від нігтів. Його особа не розголошується, але з фотографій, зроблених туристами і розміщених в соціальних мережах, йому було близько 20 або 30 років.

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"Гола" акція протесту у Ватикані - що відомо

2 червня у Ватикані пройшла незвичайна акція протесту проти війни в Україні. Оголений чоловік піднявся на вівтар у Соборі Святого Петра у Ватикані. На його спині був напис італійською мовою: "Врятуйте українських дітей".

Чоловіка затримали жандарми і передали правоохоронцям. Пізніше стало відомо, що затриманий страждає депресивним розладом та лікується психотропними препаратами.

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