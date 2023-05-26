Миру буде досягнуто, коли Україна почне перемовини з агресором, вважає понтифік.

Папа Римський Франциск, якого Київ просив долучитися до української "формули миру", вважає, що остаточне повернення Росією окупованих територій України є "політичною проблемою". А досягнення миру, на думку понтифіка, буде можливим, коли Київ почне перемовини з агресором. Про це йшлося в його інтерв’ю іспанському телеканалу Telemundo.

Під час інтерв’ю Франциска двічі запитали, чи вважає він, що Росія має повернути окуповані нею території України. Спершу він уникав відповіді, а згодом назвав це питання "політичним".

"Це політичне питання. Миру буде досягнуто, коли вони зможуть говорити один з одним, віч-на-віч або через посередників. Якщо вони не будуть говорити… Це політичне питання", – сказав він.

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Це був перший випадок після зустрічі Папи Римського з президентом України Володимиром Зеленський, коли понтифік відреагував на мирний план Києва, що передбачає повне виведення російських військ і деокупацію території.

Приєднання Ватикану до української "формули миру" - що повідомлялося

13 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану, де Папа Римський Франциск прийняв його на аудієнції. Це була перша зустріч понтифіка з главою держави з початку повномасштабної війни в Україні.

Під час зустрічі Зеленський закликав Ватикан залучитися до розв’язання проблеми з депортацією окупантами українських дітей. Сторони також обговорювали українську "формулу миру", і Ватикану було запропоновано приєднатися до її реалізації.

Після зустрічі президент Зеленський зазначив, що йому здається, що він "отримав сигнал щодо підтримки" щодо "формули миру".

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