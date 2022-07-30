На повну виплату джек-поту піде 29 років.

У США чоловік виграв $ 1,337 мільярда в національній лотереї Mega Millions. Щасливий білет він придбав на заправці в передмісті Чикаго. Це третій найбільший лотерейний джек-пот в історії США.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми дуже хочемо дізнатися, хто переміг, і з нетерпінням чекаємо можливості привітати переможця найближчим часом" – зазначили в Mega Millions.

Переможець отримає всю суму в $1,3 мільярда тільки якщо погодиться щорічно отримувати фіксовані виплати протягом 29 років. Якщо він обере варіант отримати виграш готівкою, то, за умовами лотереї, він отримає тільки $780,5 мільйона.

Додається, що шанси на виграш джек-поту в Mega Millions рівні 1 до 302,5 мільйона. Найбільший джек-пот Mega Millions склав $ 1,53 мільярда. Його зірвав житель Північної Кароліни в жовтні 2018 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, канадець виграв 70 мільйонів в лотерею і передасть частину з них на відновлення України.

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