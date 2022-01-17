Щасливчик отримав одразу два виграшні квитки.

У Дніпрі чоловік зірвав джекпот. Він виграв у лотерею понад 2 мільйони гривень. Чоловіку пощастило зірвати перший у цьому року джекпот.

Про це повідомляється на сайті Української національної лотереї.

Перший у цьому році джекпот чоловік з Дніпра зірвав 16 січня. Він вгадав усі 5 номерів, загальна сума його виграшу склала 2 мільйони 54 тисячі гривень.

"Виграшний білет був системним на 10 номерів: 02 20 23 30 32 35 36 39 42 44. Придбали його в суботу на два розіграші в Дніпрі (точка продажу в ЦУМ за адресою вул. В.Антоновича, 26-а). Гравець заплатив за цей білет 5040 грн", - додали у повідомленні.

Щасливчик, який отримав джекпот, придбав в цю лотерею декілька білетів. Перший білет приніс чоловіку 2 мільйони 48 тисяч гривень, а другий - 6 тисяч 6 гривень.

Читайте такожУ Байдена відновили лотерею грін-карт для імміграції в СШАХто саме зірвав цей джекпот та коли чоловік отримає свій виграш - поки що не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що навесні 2021 року в Україні було зірвано рекордний лотерейний джекпот у 33 мільйони гривень. Білет переможець придбав на сайті.

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