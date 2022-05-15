Влада назвала цей інцидент "злочином на ґрунті ненависті та насильницьким екстремізмом на расових мотивах".

В американському місті Баффало (штат Нью-Йорк) 18-річний хлопець з автоматичної рушниці розстріляв понад десять людей у супермаркеті. Криваву бійню він транслював у прямому ефірі.

Про це повідомляє Associated Press.

Озброєний чоловік увійшов в супермаркет та відкрив вогонь по відвідувачах та персоналу. Вбивця був у камуфляжній формі, касці та бронежилеті.

Хлопець розстріляв 10 людей та поранив ще трьох. Масове вбивство він показував користувачам мережі у прямому ефірі. Серед постраждалих від куль - 11 афроамериканців, які становлять більшість у цьому районі міста.

Місцева влада назвала цей інцидент "злочином на ґрунті ненависті та насильницьким екстремізмом на расових мотивах".

Підозрюваний - Пейтон Гендрон з міста Конклін, розташованого приблизно за 320 кілометрів на південний схід від Баффало. Його заарештували.

Вбивця приїхав до супермаркету на своїй автівці. Спочатку він вистрелив у чотирьох людей біля магазину, трьох з них поранив смертельно. Охоронець супермаркету, поліціянт у відставці, зробив кілька пострілів, але куля влучила в бронежилет нападника. Гендрон вбив його та пішов розправлятися з людьми в середині магазину.

Під час затримання підозрюваний погрожував застрелитися, але поліція вмовила його скласти зброю.

За даними слідства, підозрюваний купив зброю легально, однак використав заборонені магазини. Триває слідство.

Раніше у середній школі Ноксвілла штату Теннессі (США) сталася стрілянина, унаслідок якої загинув учень і був поранений поліцейський.

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