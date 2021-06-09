У Тітусвіллі, штат Флорида, сварка через пульт від телевізора закінчилася різаниною.
Поліція затримала 54-річного Крістофера Глинна за те, що він порізав свого знайомого - Роберта Бейкера, пише Fox 35 Orlando. Потерпілий залишився живий.
Правоохоронці, які приїхали на виклик, знайшли Бейкера біля будинку з ранами на руці та нозі. Глинн тим часом досі перебував у помешканні: офіцерам він повідомив, що не може вийти на вулицю через свою інвалідність.
Увійшовши до квартири, поліцейські виявили Глинна на дивані з мечем. Чоловік зізнався, що порізав Бейкера. Крім того, за словами Глинна, якби він краще прицілився, то "випатрав" би товариша.
За словами потерпілого, вони з Глинном посварилися, коли випивали. Бейкер назвав того егоїстичним, тому що він не давав пульт від телевізора. Сварка загострилася, і Глинн взявся за меч.
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