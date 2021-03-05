У Росії затримали 60-річного жителя міста Артема, який погрожував мерії терористичним актом, якщо йому не полагодять телевізор.
Читайте такожУ Москві тренер з фігурного катання кинула дівчинку об лід та потрапила на відеоПро це повідомляє сайт VL.ru з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Зазначається, що чоловік подзвонив в диспетчерську адміністрації міста та поскаржився на відсутність телевізійного сигналу протягом декількох днів через компанію-провайдера, яка не усуває проблеми. Розмова проходила в грубій формі, в кінці чоловік пригрозив влаштувати теракт, якщо його телевізор не почне працювати найближчим часом.
Поліція встановила особу того, хто телефонував, та затримала його. Він повністю визнав свою провину. Чоловік пояснив свій вчинок тим, що не міг залишатися в душевній рівновазі через довгу відсутність улюблених телевізійних передач.
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