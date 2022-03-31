Разом з тим представник Білого дому підкреслила, що "обсяги і масштаби наданої США Україні військової допомоги є безпрецедентними".

Президент США Джо Байден не має наміру приймати рішень, які призвели б до прямої військової конфронтації між Вашингтоном і Москвою.

Про це заявила директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, повідомляє "Голос Америки".

"Коли президент вирішує, що саме відправити в Україну він враховує два моменти", - сказала вона.

За словами Бедінгфілд, "перше - це оцінки військових щодо того, що є найефективнішим і буде найкориснішим українським Збройним силам".

Другий фактор, за словами представника Білого дому, полягає в тому, що Байден "не прагне прямого конфлікту американських збройних сил з російськими".

Як наголосила Бедінгфілд, президент США не ухвалюватиме таких рішень.

"Він не прийматиме рішень, що ведуть до прямого конфлікту між військовими США та Росії", - додала Бедінгфілд.

Водночас представник Білого дому наголосила, що "обсяги та масштаби наданої США Україні військової допомоги є безпрецедентними".

Крім того, Бедінгфілд зазначила, що "ми перебуваємо у процесі постійного обговорення з Україною тих способів, за допомогою яких можемо допомогти їм забезпечити суверенітет та безпеку. Але немає жодних конкретних деталей щодо гарантій безпеки, про які я могла б говорити зараз".

Як відомо, Байден у середу поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським. Він заявив, що США мають намір виділити Україні 500 млн дол. у вигляді прямої допомоги з бюджету.

Байден запевнив Зеленського, що США разом із союзниками докладають усіх зусиль для надання військової, економічної та гуманітарної допомоги українському народу, а також вживають заходів, щоб Росія відчула вагому ціну за жорстоку агресію, яку вона здійснює проти України.

Президенти також обговорили додаткові санкції та гуманітарну допомогу Україні, про які було оголошено минулого тижня.

24 березня Байден оголосив про виділення Україні 1 млрд дол. і про готовність США прийняти 100 тисяч біженців з України.