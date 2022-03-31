Зеленський озвучив президенту Байдену, що необхідно Україні.

Президент Володимир Зеленський розповів, про що говорив з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Про це він сказав у відеозверненні за підсумками 35-го дня війни.

"Сьогодні (30 березня) в мене був дуже активний дипломатичний день. Складний. Пріоритети відомі. Їх три: зброя для України, нові санкції проти Росії та фінансова підтримка для нашої держави. Відбулася розмова з президентом США Байденом. Дуже детальна, тривала годину. Звичайно, подякував Сполученим Штатам за новий пакет гуманітарної допомоги обсягом 1 мільярд доларів і додаткові 500 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки. І наголосив на тому, що саме зараз – переломний момент. Я назвав президенту Байдену, що необхідно Україні. І був максимально щирим з ним. Для нас принципова підтримка Сполучених Штатів. І зараз особливо важливо підставити плече Україні, показати всю могутність демократичного світу. І якщо ми хочемо боротися за свободу разом, то тоді ми просимо в наших партнерів. А якщо ми реально виборюємо свободу та захист для демократій разом, то ми маємо право вимагати допомогу в цей переломний непростий момент. Танки, літаки, артилерійські системи. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія", - сказав Зеленський.

Також, за словами глави держави, сьогодні він провів розмову з президентом Єгипту та зі Спадкоємним принцом Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Робив, роблю й робитиму все, щоб наш народ міг захищатися, поки не відновить справедливість. На українській землі та в Чорноморському регіоні. Це – наш фундаментальний інтерес. Це – наше виживання. Саме за виживання українського народу ми зараз і боремось. У цій війні, без будь-яких перебільшень, Вітчизняній війні проти Росії", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 30 березня, президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден провели телефонну розмову. Предметно обговорили кілька важливих тем.