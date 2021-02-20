Літак, що здійснював навчальний політ, розбився поблизу житлового району.

В американському штаті Алабама зазнав аварії надзвуковий реактивний літак NorthropT-38, загинули двоє людей, що знаходилися на його борту.

Про це повідомляє Fox News.

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Літак, що здійснював навчальний політ, розбився поблизу житлового району. Він впав недалеко від регіонального аеропорту Монтгомері, але не зачепив жодної споруди на землі.

На місце аварії відразу прибули представники Національної гвардії ВПС.

У США літаки NorthropT-38 Talon використовуються для навчальних місій у ВПС, а також у Військово-Морських силах.

Авіакатастрофа у Швейцарії

18 лютого 2021 року на півночі Швейцарії літак впав у Боденське озеро під час заходу на посадку до місцевого аеродрому.

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Автор: УНІАН