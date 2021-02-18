Над Боденським озером у момент інциденту був сильний туман.

Сьогодні на півночі Швейцарії невеликий літак впав у Боденське озеро під час заходу на посадку до місцевого аеродрому.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на AP.

Літак, який прямував до аеродрому Альтенрейн на березі озера, і зник незадовго до полудня. На місце прибули рятувальні служби.

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За попередньою інформацією, на борту літака перебував лише пілот. Його врятували й доправили до лікарні, повідомила поліція в кантоні Сент-Галлен.

Поліція заявила, що рятувальники не змогли одразу знайти уламки. Що стало причиною аварії наразі невідомо. Зазначається, що над озером в момент інциденту був сильний туман.

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Автор: УНІАН