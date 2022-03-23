США не збираються змінювати позицію стратегічного стримування.

Вашингтон відреагував на заяви речника російського президента Дмитра Пєскова щодо застосування Росією ядерної зброї.

Про це пише ВВС.

Напередодні спікер Путіна сказав в інтерв’ю американським журналістам, що РФ допускає застосування ядерної зброї, якщо з’явиться "загроза існуванню країни".

"Концепція національної безпеки Росії передбачає використання ядерної зброї тільки в разі загрози самому її існуванню", - відповів він.

Реагуючи на заяви Пєскова, речник Пентагону Джон Кірбі заявив: "Така риторика щодо використання, потенційного використання ядерної зброї чи зміни ядерної концепції - небезпечна.

"Відповідальна ядерна держава не повинна так діяти - ми дуже чітко про це говорили".

А проте США не збираються змінювати позицію стратегічного стримування.

Раніше повідомлялося, що на саміті НАТО в Брюсселі країни-члени Альянсу обговорять, як вони будуть реагувати, якщо Росія застосує хімічну, біологічну, кібер- або ядерну зброю.

Згодом президент Джо Байден попередив, що Путін може вдатися до застосування хімічної зброї в Україні зараз, коли його "приперли спиною до стіни".

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