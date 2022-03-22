Президент США Джо Байден готується цього тижня поїхати на саміт НАТО в Брюссель.

На саміті НАТО в Брюселі країни-члени Альянсу обговорять, як вони реагуватимуть, якщо Росія застосує хімічну, біологічну, кібер- або ядерну зброю.

Про це пише The New York Times. Президент США Джо Байден готується цього тижня поїхати на саміт НАТО в Брюссель.

Зазначається, що російські війська намагаються просуватися вздовж лінії фронту, що простягається на понад тисячу миль, західні країни дедалі більше стурбовані потенційною готовністю Москви звернутися до смертельної нетрадиційної зброї.

Раніше повідомлялося, що РФ може використати дані Заходу про погоду для хімічної або біологічної атаки в Україні.

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