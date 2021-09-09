Ненсі Зальцман засудили до 42 місяців в'язниці і штрафу в розмірі 150 тисяч доларів.

У США винесли вирок співзасновниці секс-секти "Нексіам" (NXIVM) Ненсі Зальцман.

Про це повідомляє NBC News.

67-річну жінку визнали винною у злочинній змові з метою розкрадання персональних даних.

Її засудили до 42 місяців в'язниці, штрафу в розмірі 150 тисяч доларів і часткової конфіскації майна.

"Сьогоднішній вирок притягує обвинувачену до відповідальності за свої злочини, і ми сподіваємося, що він принесе деяку захищеність жінкам, які стали жертвами", - йдеться в заяві виконувача обов'язків прокурора США Касуліс.

Зальцман сяде до в'язниці у січні 2022 року, оскільки зараз вона доглядає за хворою матір'ю.

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Організація NXIVM (вимовляється як "Нексіам") виникла як компанія, яка пропонувала споживачам платні семінари з саморозвитку. Для того, щоб потрапити на заняття, потрібно було надати свої оголені фото та інші компрометуючі матеріали, щоб гарантувати мовчання учасників після закінчення програми.

Критики зазначали, що компанія працює за принципами мережевого маркетингу і "пірамідальним" принципом, а також має ознаки харизматичного культу.

Як з'ясувалося, в NXIVM була побудована ціла таємна спільнота, де практикувався рабська праця і сексуальна експлуатація. У лідера секти Кіта Раньєра були секс-рабині, яких таврували його ім'ям.

Що стало з лідером секти NXIVM

У жовтні минулого року лідера NXIVM Кіта Раньєра засудили до 120 років тюремного ув'язнення.

Встановлено, що Раньєр створив собі гарем з жінок, яких навертали в сексуальне рабство, таврували, змушували сидіти на жорстких дієтах на межі голодування і витягали з них гроші.

В ході судового процесу були заслухані 15 жертв "Нексіам". При цьому 50 осіб виступали за звільнення лідера культу, посилаючись на те, що він і його організація нібито поліпшили їм життя. Суд також зажадав з Раньєра штраф у розмірі 1,75 мільйона доларів.

Автор: Денис Прядко