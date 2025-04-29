Українців було затримано у співпраці з очолюваним Маском Департаментом ефективності уряду.

У Сполучених Штатах Америки затримали двох українців за "незаконне голосування" на виборах 2024 року.

Про це заявила очільниця Департаменту внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у соцмережі Х. За її словами, українців було затримано у співпраці з очолюваним Ілоном Маском Департаментом ефективності уряду (DOGE) та Міграційною та митною правоохоронною службою США.

"За президента Дональда Трампа, якщо ви приїжджаєте в нашу країну і порушуєте наші закони, ви зіткнетеся з наслідками", – додала Ноем.

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За даними з відкритих джерел, від початку повномасштабної війни РФ проти України до США за програмою U4U прибули понад 180 тисяч осіб. У деяких джерелах пишуть про 280 тисяч. Програма дозволяла залишатися в країні на 3 роки.

Проте після приходу до влади президента США Дональда Трампа було призупинено розгляд нових заявок. У березні ЗМІ писали про те, що адміністрація США може скасувати правовий статус для близько 240 тисяч українців. Це, своєю чергою, може призвести до депортацій.

Донині жодних рішень з цього питання не ухвалювали. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи ці повідомлення, назвала їх фейком.

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