Перебування на території, що належить республіканцеві, допомогло забезпечити Маску легкий доступ до Трампа.

Після виборів у США американський мільярдер Ілон Маск оселився в резиденції обраного президента Дональда Трампа. Він орендує котедж на території маєтку.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела. Зазначається, що така "близькість" Маска до Трампа дозволяє йому перебувати у внутрішньому колі республіканця.

За даними видання, Маск використовує один з котеджів, що здаються в оренду у власності Трампа в Мар-а-Лаго. Котедж, в якому він зупинився знаходиться неподалік від головного будинку. Перебування на території, що належить республіканцеві, допомогло забезпечити Маску легкий доступ до Трампа.

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"Маск, який витратив понад чверть мільярда доларів в останні місяці цьогорічного виборчого циклу, щоб допомогти обратися Трампу, був присутній на нарадах персоналу в чайній Мар-а-Лаго, брав участь у телефонних розмовах з іноземними лідерами та проводив години з Трампом в його офісі. Співробітники Маска з його різних бізнесів також брали активну участь у перехідному процесі, перевіряючи потенційних кандидатів на вищі адміністративні посади під час співбесід у перехідному штабі Трампа у Вест-Палм-Біч", – йдеться у матеріалі.

Ілон Маск і політика: останні новини

У Німеччині звинуватили американського мільярдера Ілона Маска у спробі вплинути на вибори. Сталося це після того, як він заявив, що тільки радикальна партія "Альтернатива для Німеччини" може врятувати країну.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що підтримка AfD з боку Маска – "логічна і систематична" гра на ослаблення Європи.

Водночас канцлер Олаф Шольц наголосив у новорічному зверненні, що лише німці мають право вирішувати, "куди Німеччина піде далі" після виборів 23 лютого, додавши, що "це не буде вирішуватися власниками соціальних мереж".

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