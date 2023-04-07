За словами держсекретаря США, Україна, ймовірно, почне контрнаступ в найближчі тижні.

США та інші партнери України зроблять все, щоб допомогти нашій країні відвоювати окуповані Росією території. В тому числі, підтримати контрнаступ. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє німецьке видання n-tv.

У партнерів України дві цілі, сказав Блінкен в інтерв'ю. "Одна з них - зробити все, що в наших силах, щоб допомогти Україні продовжувати відвойовувати території". Це включає контрнаступ, який, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями. "По-друге, Україні слід надати підтримку в нарощуванні її середньострокового і довгострокового потенціалу", - завив держсекретар США.

Мета полягає в тому, щоб стримувати агресію і захищатися. "Поки Росія не змінить курс, ми забезпечимо збереження безпрецедентного тиску з боку санкцій та експортного контролю", - пообіцяв Блінкен.

Відео дня

Контрнаступ ВСУ - чотири складові підготовки

В ОП озвучили чотири складові підготовки контрнаступу українських військових. Серед них накопичення зброї, тренування і знаходження частин, які братимуть участь в контрнаступі. Третім фактором радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав планування в Генштабі, яке триває. А четвертою складовою, за його словами, є психологічні та погодні фактори.

Вас також можуть зацікавити новини: