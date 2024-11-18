У Байдена кажуть: президент США схвалив рішення, але воно може бути скасовано.

У Білому домі не підтверджують рішення про дозвіл Україні на удари вглиб РФ американською далекобійною зброєю, але обіцяють відреагувати на рішення Росії посилити напади на Україну за допомогою військ КНДР. Про це заявив заступник радника президента США Джо Байдена з національної безпеки Джонатан Файнер, повідомляє The New York Times.

За його словами, пряма відповідь США буде у разі, якщо "будуть обставини, які будуть розвиватися і змінюватися".

"Ви знаєте, ми будемо розвиватися і змінюватися, щоб відповісти їм і дозволити українцям продовжувати захищати свою територію та свій суверенітет", - сказав Файнер.

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У свою чергу президент США Джо Байден під саміту G20 запевнив у тому, що Штати і надалі підтримуватимуть України:

"Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Усі за цим столом, на мій погляд, також повинні це робити".

Дозвіл Україні бити вглиб Росії

Напередодні New York Times повідомило, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території Росії. За даними ЗМІ, яке послалося на неназваних американських чиновників, глава Білого дому Джо Байден дав дозвіл бити по території РФ - зокрема, по північнокорейських військах.

Незабаром Le Figaro інформувало, що Франція та Велика Британія дозволили далекобійні удари по Росії. За даними видання, це рішення змінить військові операції України.

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