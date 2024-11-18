Мета США - переконати північнокорейського лідера, що його втручання у війну призведе до значних людських жертв.

Джо Байден наприкінці свого президентського терміну нарешті поступився проханням, яке Київ висував упродовж кількох місяців, і дозволив українській армії використовувати ракети дальнього радіусу дії для нанесення глибоких ударів по Росії.

Як пише Le Monde, мета полягає в тому, щоб допомогти Україні відбити контратаку Москви за участю північнокорейських військових у Курській області. Зазначається, що пріоритетним завданням зараз є збереження контролю ЗСУ над російською територією до того, як до влади прийде Дональд Трамп, який заявляв про свої плани якнайшвидше посадити Україну і Росію за стіл переговорів.

Досі американську відмову від глибоких ударів пояснювали страхом ескалації з російського боку, оскільки Москва постійно погрожувала ядерною зброєю.

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"Аргумент, що висувається для виправдання цього розвороту, має превентивний характер. Мета - переконати північнокорейського лідера Кім Чен Ина, що його втручання у справи України обернеться значними людськими жертвами", - пише Le Monde.

Водночас, зазначає видання, з огляду на важливість двосторонньої угоди про взаємну оборону, підписаної між Росією і Північною Кореєю, особливо в ядерній і ракетній галузях, Кім Чен Ин може вважати таку ціну допустимою:

"Жертва у вигляді кількох десятків тисяч солдатів може виявитися незначною порівняно з раптовою переоцінкою ваги Пхеньяна на міжнародній арені. Крім того, важко уявити собі таке безпрецедентне розгортання без хоча б мовчазної згоди Китаю".

Удари ATACMS по Росії - що відомо

17 листопада New York Times повідомило, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території Росії. Це рішення ухвалили на тлі вступу військ КНДР у війну проти України, і воно нібито має дати зрозуміти Північній Кореї про необхідність "перегляду свого рішення".

Видання The Economist писало, що залишаються невирішеними три важливих питання - масштаб цього дозволу, позицію Франції та Британії щодо Storm Shadow і SCALP та можливу відповідь Путіна.

Натомість у РФ погрожували, що ухвалення таких рішень нібито зробить НАТО прямим учасником війни в Україні. У Раді федерації вже назвали це кроком до Третьої світової війни.

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