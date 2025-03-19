Також спецпредставник президента США відповів, коли буде послаблено санкції проти РФ.

Уже за декілька тижнів можна буде досягнути домовленості про повне припинення вогню в Україні. Про це заявив спеціальний посланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф. Його слова цитує Clash Report.

"Я вірю, що Путін діє добросовісно. Я думаю, що ми можемо досягти повного припинення вогню в Україні за декілька тижнів", - зазначив він.

Віткофф додав, що відносини між США та РФ є критично важливими для Америки.

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Спецпредставник Трампа також наголосив, що послаблення санкцій проти РФ відбудеться після угоди про припинення вогню в Україні.

Перемир'я в Україні - останні новини

Раніше військовий оглядач Денис Попович розповів, чому росіяни бояться 30-денного перемир'я в Україні. За його словами, Росія не хоче цього робити, адже розуміє, що українська армія буде проводити мобілізацію, посилюватися та навчати людей.

Водночас у ЗСУ пояснили, як розмови про перемир’я впливають на рекрутинг в Україні. Військовий Юрій Федоренко каже, що такі новини достатньо сильно деморалізують цивільне населення.

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