Командир Федоренко вважає, що це деморалізує цивільне населення.

Розмови про можливе перемир’я дуже негативно впливають на поповнення армії через рекрутинг. Про це сказав командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в етері "Еспресо".

"Питання пов’язані з перемовинами це є дуже жорсткий прийом з боку недругів України, а також тих, хто дещо заблудилися в політичній грі. Це достатньо сильно деморалізує цивільне населення", - наголосив він.

Федоренко зазначає, що полк зараз активно проводить рекрутингову кампанію, щоб взяти на конкретну посаду в підрозділ людей, враховуючи їх досвід і вміння. При цьому розповів, що на поточний момент в його рекрутинговій команді було три випадки, коли люди попередньо записалися на співбесіду, а потім попросили перенести зустріч на півтора місяці.

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За його словами, ці люди кажуть про те, що через півтора місяці може війна закінчитися, а тому не хочеться на цей період змінювати спосіб життя.

"Тому зараз трошки почекаємо, а потім якщо що, долучимося до ваших рядів", - пояснювали свої прохання перенести зустріч.

Федоренко наголосив, що для того, щоб сьогодні і в майбутньому наші діти жили в мирі і безпеці Сили оборони мають бути міцними. За його словами, тому зараз треба зробити все можливе для того, щоб "закрити" противника на лінії бойового зіткнення, де він продовжує активні штурмові дії. Командир полку безпілотних систем "Ахіллес" додав:

"І будь-які політичні розмови зовнішні про те, що можливе перемир’я та завершення війни, ніяк не пливають на ворога, який продовжує нещадно намагатися виконувати поставлене завдання. А завдання противника залишається не змінним - знищити Україну як державу, вбити нашу суб’єктність і як наслідок - вбити кожного, хто вважає себе українцем. Щоб більше ніколи Україна не могла прорости як самостійна держава і українці як нація".

Федоренко зазначає, що не варто зараз думати, що можуть бути якісь перемовини, що може завершитись війна, бо нікому не відомо як забезпечити це перемир’я. Він нагадав, що ті, хто мали контролювати виконання домовленостей з Росією після анексії Криму і окупації частини України в 2014 року, з цим завданням не впоралися.

Федоренко вважає, що дії президента США зараз скоріше спрямовані не на справді встановлення миру, а на його електорат. За його словами, тому Україна має посилювати свою оборону і підтримувати військо.

"Все, що відділяє нас від смерті та мордувань - це ті, хто носить піксель або іншу форму - представники Сил оборони, які зараз стоять на лінії бойового зіткнення", - наголосив він.

Командир полку зазначив, що його побратими не мають часу обговорювати можливу сьогоднішню телефонну розмову російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

"Нам немає коли, ми комплектуємося, шукаємо ресурси, навчаємо особовий склад, виконуємо задачу. Мені важливо, щоб противник не дійшов до якоїсь ферми, бо там наші позиції, а тут треба зробити все можливе і не можливе, щоб закрити оцей перехід і не дати можливості навести понтонну переправу. І цим живе підрозділ і тому немає активного обговорення теми дзвінка Трампа до Путіна", - сказав Федоренко.

За його словами, як і в суспільстві немає єдиної думки, позиції, бо в кожного є своє бачення, але військові чітко розуміють своє завдання - ворога треба зупинити.

Розмова Трампа з Путіним - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, має відбутися телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Він намагатиметься переконати Росію погодитися на 30-денне припинення вогню в Україні.

Як пише The Wall Street Journal (WSJ), Путін, скоріш за все, в обмін на згоду вимагатиме територіальних та інших поступок від України. Журналісти додали, що Кремль уже розвіяв надії Трампа на будь-який прорив у питанні України. Зокрема, у міністерстві закордонних справ РФ заявили, що будь-яка мирна угода має гарантувати нейтральний статус України, і виключати розміщення європейських миротворчих сил на українській території, а це якраз є ключовим положенням Києва і західних союзників у мирній угоді.

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