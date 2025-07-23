Очільник турецького МЗС зробив заяву перед початком переговорів.

У середу, 23 липня 2025 року, у турецькому Стамбулі відбувся третій раунд перемовин між делегаціями України та Росії. Зустріч пройшла в палаці Чираган.

Делегацію України очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Водночас російську команду, як і минулого разу, очолив помічник диктатора Володимира Путіна – Володимир Мединський.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у вступній промові на початку зустрічі делегацій заявив, що Анкара запропонувала допомогу у відстеженні дотримання потенційного припинення вогню в Україні. За його словами, країна має необхідну для цього інфраструктуру.

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Фідан також додав, що кінцева мета переговорів – припинення вогню. Після цього зустріч представників країн продовжилась у закритому режимі.

Біля 21:18 російські ЗМІ повідомили, що переговори вже завершилися. За даними пропагандистського агентства ТАСС, продовження перемовин не буде.

Переговори в Туреччині

23 липня в Туреччині відбувся третій раунд переговорів між Україною та РФ. За даними джерел "Суспільного", основною темою зустрічі стала підготовка зустрічі на рівні лідерів.

Президент Володимир Зеленський казав, що Україна налаштована працювати над звільненням з полону бійців, поверненням дітей та реальним припиненням вогню.

"Пріоритет – підготовка зустрічі лідерів, і в нашої делегації є необхідна сила для цього – директиви для обговорення основних питань", – додав глава держави.

Нагадаємо перший раунд перемовин з РФ відбувся у Стамбулі 16 травня, другий – 2 червня.

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