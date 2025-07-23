Також президент анонсував новий етап обміну полонених.

У Туреччині тривають зустрічі українські команди з турецькою стороною, розповів у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

"Ключові безпекові речі, які важливі для наших країн. Щогодинні доповіді. Розраховуємо, що сьогоднішня подальша можливість на зустрічі з російською стороною в Стамбулі – можливість зробити правильні кроки – не буде змарнована", – сказав Зеленський у Telegram.

Він додав, що Україна налаштована працювати над звільненням з полону бійців, повернення дітей та реального припинення вогню.

Відео дня

"Пріоритет – підготовка зустрічі лідерів, і в нашої делегації є необхідна сила для цього – директиви для обговорення основних питань", – додав Зеленський.

Крім того, президент заявив, що протягом дня триває підготовка до нового етапу обміну: "Ми чекаємо наших удома. Важливо, що, попри всі складнощі, українці повертаються додому. І по кожному прізвищу проводимо перевірки, шукаємо всю інформацію. Було вже немало випадків, коли хлопці були в списках зниклих безвісти, але ми їх знаходили в полоні. Щоразу це перевіряємо".

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Напередодні Зеленський затвердив склад делегації, який візьме участь у переговорах у Туреччині від України. Її очолить секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

Також Зеленський напередодні зазначав, що на переговорах Україна вимагатиме негайного та повного припинення вогню. Також раніше він зазначив, що українська сторона підійматиме питання обміну полоненими, повернення українських дітей, гуманітарної допомоги, безпеки інфраструктури та заходів для стабілізації кордонів.

Тим часом ЗМІ зазначають, що головною задачею української делегації стане організація прямої зустрічі президента України Володимира Зеленського і кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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