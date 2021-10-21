Також серед заарештованих громадяни Росії й Узбекистану.

У Туреччині затримали шістьох осіб, яких звинувачують у "політичному і військовому шпигунстві".

Серед числа заарештованих є українець Ігорь Єфрим, повідомляє НВ з посиланням на Hurriyet.

Також затримані були четверо громадян Росії і один виходець з Узбекистану. Всіх їх звинувачують у підготовці збройних нападів на чеченських опозиціонерів в Туреччині.

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Сама операція із затримання відбулася у ніч проти 8 жовтня в межах розслідування, проведеного Генеральною прокуратурою Стамбула у справі про "політичне або військове шпигунство".

Повідомляється, що чоловіків після затримання за рішенням 5-го Кримінального мирового суду Стамбула доправили до пенітенціарної установи Малтепе. Крім цього, затриманих підозрюють в участі у міжнародній шпигунській діяльності.

Підозрюваним загрожує від 15 до 20 років ув'язнення за статтею 328 КПК Туреччини про "політичне і військове шпигунство".

Як повідомляв УНІАН, у Росії до восьми років ув'язнення засудили військовослужбовцю Тетяну Кузьменко, затриману в окупованому Криму за підозрою в шпигунстві на користь України.

Автор: Олег Давигора