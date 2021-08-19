За словами президента Туреччини, Анкара вітає "помірні" заяви лідерів "Талібану".

Туреччина готова до співпраці з бойовиками руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, "заради миру в цій країні".

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу, 18 серпня, повідомляє Anadolu.

"Туреччина готова до всіх видів співпраці для збереження миру в Афганістані, благополуччя наших громадян у цій країні, а також захисту інтересів Туреччини", - сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина вітає "помірні" заяви лідерів "Талібану".

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Ердоган додав, що військова присутність Туреччини в Афганістані зміцнить новий уряд Кабула на міжнародній арені.

"Незалежно від того, хто знаходиться в адміністрації, підтримка Афганістану в хороші й погані часи є вимогою братніх відносин", - підкреслив президент Туреччини.

За даними Reuters, Туреччина, будучи членом НАТО і маючи сотні своїх військових в Афганістані, пропонувала США залишити свої сили для забезпечення безпеки аеропорту Кабула і його управління після виведення інших сил НАТО. Але попри те, що від цих планів відмовилися через хаос в Кабулі, Анкара все ще пропонує талібам надавати допомогу в аеропорту.

"Оскільки Талібан контролює Афганістан, перед нами постала нова картина. Тепер ми будуємо наші плани відповідно до нових реалій і продовжуємо переговори", - сказав Ердоган.

Він також зазначив, що на цьому тижні планує обговорити ситуацію в Афганістані з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним.

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Талібан захопив владу в Афганістані

Автор: Олександр Топчій