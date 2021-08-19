Туреччина готова до співпраці з бойовиками руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, "заради миру в цій країні".
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу, 18 серпня, повідомляє Anadolu.
"Туреччина готова до всіх видів співпраці для збереження миру в Афганістані, благополуччя наших громадян у цій країні, а також захисту інтересів Туреччини", - сказав Ердоган.
За його словами, Туреччина вітає "помірні" заяви лідерів "Талібану".
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Ердоган додав, що військова присутність Туреччини в Афганістані зміцнить новий уряд Кабула на міжнародній арені.
"Незалежно від того, хто знаходиться в адміністрації, підтримка Афганістану в хороші й погані часи є вимогою братніх відносин", - підкреслив президент Туреччини.
За даними Reuters, Туреччина, будучи членом НАТО і маючи сотні своїх військових в Афганістані, пропонувала США залишити свої сили для забезпечення безпеки аеропорту Кабула і його управління після виведення інших сил НАТО. Але попри те, що від цих планів відмовилися через хаос в Кабулі, Анкара все ще пропонує талібам надавати допомогу в аеропорту.
"Оскільки Талібан контролює Афганістан, перед нами постала нова картина. Тепер ми будуємо наші плани відповідно до нових реалій і продовжуємо переговори", - сказав Ердоган.
Він також зазначив, що на цьому тижні планує обговорити ситуацію в Афганістані з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним.
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Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, у тому числі і столиці - Кабула.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" у президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Таліби мають намір оголосити про створення ісламського емірату Афганістан.
- Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян із шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
- Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українці афганського походження, бажали покинути Афганістан.
- 18 серпня літак, який мав евакуювати українців з Афганістану, не зміг сісти в Кабулі. Зараз немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою.