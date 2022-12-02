Наразі пожежу ліквідували. Постраждалих немає.

У Туреччині стався вибух на нафтовому танкері в районі чорноморського порту Самсун.

Як повідомило видання Hurriyet, від вибуху в цистерні спалахнула пожежа, в небо піднявся чорний дим. На місце події було направлено велику кількість пожежників.

Завдяки втручанню рятувальників пожежу вдалося локалізувати та швидко ліквідувати. Жертв та поранених немає, повідомили екстрені служби.

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Наразі поліція почала розслідування для встановлення причн займання.

При цьому, як повідомило видання CNN Turk, ймовірною причиною вибуху в найбільшому чорноморському порту Туреччини стало нагрівання одного з паливних резервуарів.

"Вибух стався близько 11:15 через нагрівання одного з паливних баків, у якому зберігаються відпрацьовані олії, взяті з суден у порту", - повідомило видання.

Вибухи в Туреччині

Минулого місяці у Стамбулі стався вибух на популярній пішохідній центральній вулиці Істікляль Внаслідок вибуху загинули шестеро людей, зокрема двоє дітей, і близько восьми десятків отримали поранення.

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