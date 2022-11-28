Для розгортання турецьких сил необхідно лише кілька днів.

Існує загроза вторгнення армії Туреччини в Сирію. Військам необхідно лише кілька днів для підготовки до вторгнення.

За даними Reuters, протягом тижня турецька армія з гаубиць завдавала ударів по курдських об'єктах загону народної самооборони, а бойові літаки завдавали авіаударів.

Відзначається, що ескалація сталася після вибуху бомби в Стамбулі два тижні тому, в якому Анкара звинуватила ополчення. При цьому загони народної самооборони заперечують свою причетність до бомбардування та час від часу відповідають на атаки мінометним обстрілом.

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"Турецьким Збройним силам потрібно всього кілька днів, щоб стати майже повністю готовими", - заявив один високопоставлений чиновник.

За його словами, сирійські повстанці були готові до цієї операції через кілька днів після вибуху бомби в Стамбулі.

"Операція розпочнеться найближчим часом. Це залежить тільки від президента, який дасть наказ", - заявило джерело.

У свою чергу Робоча партія Курдистану, яку в Туреччині вважають терористичною організацією, заперечує причетність до теракту в Стамбулі, в результаті якого загинули шестеро людей.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина почне наземну операцію, коли це буде необхідно для захисту південного кордону.

"Всі приготування завершені. Тепер це політичне рішення", - зазначило одне з джерел видання.

Відзначається, що наземна операція, націлена на райони Манбідж, Кобані і Тель-Рифат, неминуча. Анкара контактувала з Москвою і Вашингтоном з приводу військових дій.

США заявили, що у них є серйозні побоювання, що ескалація конфлікту вплине на мету боротьби з бойовиками "Ісламської держави" в Сирії. При цьому Росія попросила Туреччину утриматися від повномасштабного наземного наступу. Москва підтримує президента Сирії Башара Асада в 11-річній війні, а Анкара підтримувала повстанців, які борються за його повалення.

Теракти в Туреччині - що відомо

13 листопада на пішохідному проспекті Істікляль в історичному районі Стамбула пролунав вибух. За попередніми даними, в результаті інциденту на багатолюдній вулиці постраждали 11 осіб.

Після вибуху наряди поліції евакуювали вулицю Істікляль, мечеть Таксим також була закрита.

14 листопада стало відомо, що поліція затримала людину, який заклав бомбу на вулиці Істікляль в центральному стамбульському районі Бейоглу. Безпосередньо після вибуху поліцією затримано 21 особу за підозрою до причетності до вибуху.

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