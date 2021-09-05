Мотиви нападу з'ясовуються, поліція шукає свідків інциденту.

Три людини загинули, ще три отримали поранення в результаті стрілянини на північному заході столиці США.

Як повідомляє NBC News, за даними поліції, загиблі - молоді люди. Поранені були госпіталізовані, їх життю зараз нічого не загрожує.

Камера спостереження зафільмувала автомобіль, який використовувався в нападі. Як повідомляють в поліції, в машині знаходилися кілька підозрюваних. Імовірно стріляли кілька людей. Залишається незрозумілим, чи виникла стрілянина між людьми на вулиці і невідомими в автомобілі. На місці інциденту знайшли пістолет.

Мотиви нападу з'ясовуються, поліція шукає свідків інциденту.

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Автор: Дмитро Захаров