В посольстві Сполучених Штатів заявили, що РФ має припинити політичні переслідування в Україні.

Посольство США в Україні оприлюднило заяву з приводу арешту російськими силовиками п’яти кримських татар в окупованому Криму.

"Ми засуджуємо вчорашній арешт Федеральною службою безпеки Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів. Росія має негайно звільнити цих активістів та всіх українських політв’язнів, яких вона утримує, і припинити політичні переслідування в Україні", - йдеться у повідомленні посольства в Facebook.

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Нагадаємо, 3 та 4 вересня 2021 року співробітники ФСБ Російської Федерації провели 5 обшуків в окупованому Криму, після яких затримали і повезли у невідомому напрямку п’ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова.

За даними правозахисників Crimean Human Rights Group, родичі та адвокати затриманих подали заяви до різних де-факто правоохоронних органів, однак жоден із них не повідомив про місцезнаходження зниклих. Зокрема, про місцеперебування Ельдара Одаманова нічого невідомо з 7-ї ранку 3 вересня.

Автор: Дмитро Захаров