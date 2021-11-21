Висота встановленої ялинки перевищує 25 метрів.

У Вашингтоні встановили різдвяну ялинку. Ялинка встановлена перед будівлею американського парламенту.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

Висота встановленої ялинки перевищує 25 метрів. Дерево подолало понад сім тисяч кілометрів, а на дорогу пішов майже місяць. Ялинку назвали "Цукровий ведмідь". У найближчі кілька днів її прикрасять, а на початку грудня проведуть традиційну церемонію запалювання новорічних вогнів.

Підготовка до свята в Україні:

З 11 грудня 2021 року в Києві на ВДНГ відкриється щорічний парк зимових розваг "Зимова країна". Всього буде 20 розважальних локацій. На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка, а поруч облаштують фотозони.

Читайте такожЯкою буде головна ялинка країни на Новий рік: організатор поділився першими деталями

На встановленій ковзанці одночасно зможуть кататися до 500 відвідувачів. Оранжерею перетворять на скляний будиночок, а на гостей чекає мюзикл.

В одному з павільйонів на період Новорічних свят експонуватимуть ялинкові іграшки минулих століть і предмети святкового побуту. Ще один павільйон віддадуть під парк казкових героїв.

Цього року головну ялинку країни на Софійській площі прикрасять за тематикою Різдва - з вертепом та шатром.

Автор: Олена Коваленко