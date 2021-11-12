Резиденцію Санти перенесуть за місто.

Цього року головну ялинку країни на Софійській площі прикрасять за тематикою Різдва – з вертепом і шатром.

Організатори потурбувалися й про просвітницьку складову – гостей ознайомлять з історією народження Ісуса Христа, а вертеп складатиметься з панно і 38 фігурок святого сімейства.

Шатро прикрасять ілюмінацією у 60 метрів.

"І, як і торік, це буде дуже затишно. І люди, які підходили просто під ялинку, здавалося, що вони приходили майже в церкву. Тому саме свято буде відчутне. І різдвяні мелодії додадуть якоїсь іншої енергії саме цій святій місцині", – поділився в ефірі столичного радіо президент Folk Ukraine, яка відповідає за організацією новорічних дійств, Ігор Добруцький.

Читайте такожІрландія стала дев’ятою країною ЄС, яка залишилися відкритою для туристів з УкраїниРезиденцію Санти, який цього року постане в образі чарівника-дослідника Доброчара, разом з фестивалем ілюмінації перенесли за місто.

Там також встановлять фотозону й атракціони з виставкою метеоритів і телескопів.

Святкування Нового року в межах Києва

З 11 грудня на ВДНГ відкриється щорічний парк зимових розваг "Зимова країна". Усього буде 20 розважальних локацій. На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка, а поряд облаштують фотозони.

На встановленій ковзанці одночасно зможуть кататися до 500 відвідувачів. Оранжерею перетворять на скляний будиночок, а на гостей чекає мюзикл.

В одному з павільйонів на період новорічних свят експонуватимуть ялинкові іграшки минулих століть і предмети святкового побуту. Ще один павільйон віддадуть під парк казкових героїв.

Автор: Яна Ставська