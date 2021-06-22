Напередодні виборів у 2022 році Орбан стає все радикальнішим щодо соціальної політики.

Німеччина, Нідерланди, Швеція, Франція та Ірландія засудили Угорщину за ухвалений закон, який утискає права ЛГБТ-спільнот.

Про це повідомляє Reuters.

Закон забороняє «демонстрацію та пропаганду гомосексуалізму» серед людей до 18 років. А це порушує цінності Європейського Союзу, заявив міністр зі справ Європи Німеччини перед переговорами зі своїми колегами з приводу порушень прав ЛГБТ у Польщі та Угорщині.

Бельгія, Нідерланди та Люксембург підписали спільну заяву, у якій засуджують останні правові зміни, внесені прем’єром Віктором Орбаном, як порушення прав і свободи висловлення думки й «кричущу форму дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації».

Читайте такожЗ’явився рейтинг найдорожчих міст світу для заробітчанШведський міністр назвав угорський закон «гротескним». У ЄС закликали Будапешт переглянути закон. Австрія зауважила, що неправильно включати анти-ЛГБТ-положення до законопроекту про покарання за педофілію.

Напередодні виборів у 2022 році Орбан стає все радикальнішим щодо соціальної політики у самопроголошеній боротьбі за захист «традиційних християнських цінностей» від західного лібералізму.

У відповідь глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зазначив, що закон спрямований проти педофілів: «Закон захищає дітей таким чином, що дає батькам виключне право інформувати своїх дітей про сексуальну орієнтацію до 18 років. У цьому законі не йдеться про сексуальну орієнтацію дорослих».

Країни висловили стурбованість з приводу свободи ЗМІ в Угорщині.

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Автор: Яна Ставська