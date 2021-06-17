Чоловіка арештували ще у 2019 році після того, як поліція виявила частини тіла навколо дому його матері.

28-річного іспанця Альберто Санчеса Гомеса засудили до 15 років в’язниці за вбивство своєї матері та поїдання її плоті.

Про це пишуть BBC News.

Чоловіка арештували ще у 2019 році після того, як поліція виявила частини тіла навколо дому його матері – деякі були запаковані у пластикові контейнери.

Суд відхилив аргументи Санчеса, що на момент убивства у нього стався психоз. Тепер він сидітиме 15 років за вбивство і ще 5 місяців – за осквернення трупа.

Читайте такожШкільний вчитель переміг на виборах президента ПеруТакож суд постановив виплатити компенсацію брату злочинця у розмірі 60 тисяч євро.

Поліція прибула у будинок на сході Мадриду у лютому 2019 року за викликом друга родини з приводу самопочуття 60-річної Марії Соледад Гомес.

У ході судового розгляду підтвердився факт причетності до вбивства тоді 26-річного сина жертви. Він задушив її і їв плоть протягом наступних кількох тижнів, а рештки згодував собаці.

Поліція добре знала підсудного, який неодноразово вчиняв насильство щодо своєї матері.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська