28-річного іспанця Альберто Санчеса Гомеса засудили до 15 років в’язниці за вбивство своєї матері та поїдання її плоті.
Про це пишуть BBC News.
Чоловіка арештували ще у 2019 році після того, як поліція виявила частини тіла навколо дому його матері – деякі були запаковані у пластикові контейнери.
Суд відхилив аргументи Санчеса, що на момент убивства у нього стався психоз. Тепер він сидітиме 15 років за вбивство і ще 5 місяців – за осквернення трупа.
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Поліція прибула у будинок на сході Мадриду у лютому 2019 року за викликом друга родини з приводу самопочуття 60-річної Марії Соледад Гомес.
У ході судового розгляду підтвердився факт причетності до вбивства тоді 26-річного сина жертви. Він задушив її і їв плоть протягом наступних кількох тижнів, а рештки згодував собаці.
Поліція добре знала підсудного, який неодноразово вчиняв насильство щодо своєї матері.
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