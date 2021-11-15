Жозеп Боррель заявив, що дії російських найманців в африканських країнах призводять до погіршення безпекової ситуації та посилення міграційних потоків до ЄС.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив про можливість запровадження санкцій проти бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнера".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Брюсселі на прес-конференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Боррель зауважив, що сьогодні міністри обговорили ситуацію в африканському регіоні Сахель, і, зокрема, вбивство 20 солдат у Буркіна-Фасо, що сталося 14 листопада. На його переконання, нестабільність у цьому регіоні впливає не лише на країни у цій частині світу, а й на країни Євросоюзу. Зокрема, це пов'язано з потоками мігрантів і погіршенням безпекової ситуації.

Боррель сказав, що ЄС повинен продовжувати втілювати стратегію щодо регіону Сахель, зокрема, відреагувати на погіршення ситуації в Малі, де ще у лютому мали відбутися вибори, які були перенесені. За його словами, проти осіб, які створюють перешкоди для передачі влади у Малі під час перехідного періоду, будуть запроваджені санкції.

Читайте такожУ ЄС погодилися запровадити нові санкції проти Білорусі - журналіст"Як наслідок, ми погодилися започаткувати спеціальний механізм обмежувальних заходів для Малі... Ми також порушили тему можливої причетності групи "Вагнера", і спостерігався широкий консенсус стосовно того, щоб вжити додаткових заходів проти цієї групи. Це буде вирішено одразу, щойно технічні органи ЄС завершать відповідну роботу", - наголосив Боррель.

Конкретні пропозиції щодо фізичних і юридичних осіб, проти яких будуть запроваджені санкції в рамках наявного санкційного режиму ЄС, будуть проаналізовані спеціальними робочими групами. Рішення може бути ухваленим перед наступним засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Раніше у ТСК щодо "вагнерівців" зазначили, що бойовиків могли затримати за вказівкою самозваного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Довідка УНІАН. За даними СБУ, ПВК "Вагнера" є позаштатним підрозділом Головного управління генштабу збройних сил РФ, що діє чи діяла на окупованих територіях Донбасу, у Сирії, Венесуелі, країнах Африки.

Українські спецслужби мають докази причетності бойовиків ПВК "Вагнера" до збиття військово-транспортного літак Іл-76 під Луганськом у червні 2014 року та участі у бойових діях на Донбасі.

Автор: Віталій Саєнко