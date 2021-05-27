Нові персональні санкції мають бути запроваджені у червні.

У Європейському Союзі розпочали підготовку нових обмежувальних заходів проти влади Білорусі, а пакет персональних санкцій вже майже готовий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив на прес-конференції в рамках неформального засідання глава МЗС країн-членів ЄС (у форматі Gymnich), яке відбувається у Лісабоні (Португалія).

Боррель сказав, що міністри обговорили примусову посадку літака Ryanair у Мінську й затримання засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

"Нам необхідно діяти більш оперативно з санкціями. Робота вже розпочалася, і Рада ЄС ухвалить рішення у належний час", - наголосив Боррель.

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Окремо він сказав, що глави МЗС країн ЄС домовились запросити колишнього кандидата в президенти Білорусі Світлану Тіхановську для обміну думками на наступне засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, що відбудеться у червні. За його словами, Тіхановська одного разу вже відвідувала інституції ЄС, а тепер настав час повернутися.

Боррель нагадав, що глави країн і урядів країн Євросоюзу нещодавно погодилися з необхідністю підготувати новий пакет персональних санкцій проти Білорусі, але додатково була обговорена потреба застосувати й економічні та секторальні санкції.

"Це рекомендації, які зробила Європейська Рада", - уточнив Боррель.

Він додав, що оскільки сьогодні проводилася неформальна зустріч глав МЗС, то жодні рішення не могли ухвалюватися, а відбулися дебати для надання рекомендацій технічним органам інституцій ЄС щодо підготовки санкцій.

"Пакет персональних санкцій майже готовий, і я не думаю, що ми повинні чекати на наступне офіційне засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ для того, аби затвердити цей пакет. Він буде схвалений до засідання, оскільки ми це можемо зробити за письмовою процедурою", - наголосив Боррель.

Таким чином, з цих слів випливає, що нові персональні санкції мають бути запроваджені у червні - до наступного офіційного засідання Ради ЄС, а на введення економічних санкцій знадобиться більше часу.

Боррель зазначив, що рекомендації лідерів ЄС щодо економічних і секторальних санкцій проти Білорусі розглядаються, і вже були представлені "певні ідеї, але ще нічого не було ухвалено".

Санкції ЄС

25 травня лідери країн ЄС домовились підготувати нові санкції проти Білорусі через примусову посадку пасажирського літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем у Мінську.

Білорусь перебуває під санкціями ЄС з 2020 року – з часу силового придушення протестів у країні у зв’язку з фальсифікацією президентських виборів та політичного переслідування опонентів Олександра Лукашенка.

У грудні 2020 року Рада ЄС запровадила третій пакет проти 29 осіб і 7 компаній у Білорусі. Йдеться про заборону на в’їзд і замороження усіх активів на території Євросоюзу.

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Автор: Віталій Саєнко