Північноатлантична рада підтримала заклики до проведення негайного незалежного розслідування події з примусовою посадкою літака Ryanair.

Північноатлантична рада, головний орган прийняття політичних рішень НАТО, рішуче засудила дії влади Білорусі в зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair і арештом білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича та його супутниці Софії Сапеги.

«Цей неприйнятний акт серйозно порушив норми, що регулюють цивільну авіацію, і поставив під загрозу життя пасажирів і екіпажу», - йдеться в заяві Північноатлантичної ради, опублікованій на сайті НАТО.

Північноатлантична рада підтримала заклики до проведення негайного незалежного розслідування події, а також заходи, вжиті союзниками по блоку індивідуально та колективно у відповідь на дії режиму Олександра Лукашенка, передає Голос Америки.

«Затримання пана Протасевича є порушенням принципів права на політичне інакомислення і свободи преси. Білорусь повинна негайно і беззастережно звільнити пана Протасевича і пані Сапегу, - підкреслюється в заяві. - Країни НАТО закликають Білорусь поважати основні права і свободи людини і дотримуватися заснованого на правилах міжнародного порядку».

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Примусова посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину, які були на борту.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29. Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО).

У свою чергу авіакомпанія Ryanair в коментарі з приводу вимушеної посадки свого літака зазначила, що від білоруської сторони надійшло повідомлення про загрозу безпеці на борту. При цьому перевізник не вказав, що літак супроводжував білоруський винищувач, а після посадки з рейсу зняли журналіста Романа Протасевича і його дівчину.

Низка європейських країн заявили про можливе введення санкцій проти Білорусі за даний інцидент. Крім того, деякі авіакомпанії негайно припинили використання повітряного простору Білорусі.

Україна також повністю припинила авіасполучення з Білоруссю і перенаправляє всі рейси в обхід її повітряного простору.

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Автор: Ірина Погоріла