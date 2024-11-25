Військовий експерт пояснив, чи є така ймовірність і чого взагалі можна очікувати від Путіна.

Кремлівський диктатор Володимир Путін навряд чи може дозволити собі удар по Європі в разі, якщо світ не відреагує на використання ним балістичної ракети "Ліщина" по Дніпру, тому що це буде для нього зайвою загрозою, вважає військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, Путін прекрасно усвідомлює, що ЄС має протиракетну оборону, що є ваговою перевагою.

"У західних країн завжди була перевага перед Радянським союзом, перед РФ - саме в системах протиракетної оборони. Росіяни завжди з цього приводу комплексували. Наприклад, Patriot можуть збивати навіть найсучасніші російські ракети, хоча здавалося, що ці системи старі", - заявив він в інтерв'ю УНІАН.

Ступак додав, що через це Росія усвідомлює, що не може "просто так атакувати і знищити щось" на території Європи. Однак залишається питання - чим, своєю чергою, готові відповідати європейці на агресію окупантів.

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Крім того, Путін теоретично може використати ядерну зброю. Імовірність цього вища за нуль, вважає експерт, але використання ракети "Ліщина" він бачить як "жест відчаю".

"Це була спроба хоч щось зробити, хоч якось дотягнутися до "Південмашу", щоб зупинити українське виробництво", - підкреслив він. І зазначив, що Китай серйозно ставиться до питання про використання ядерного питання і вимагає від Росії не переходити до таких кроків.

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Раніше УНІАН повідомляв, що такі ракети можуть випускатися в кількості не більше кількох одиниць на рік. Усе впирається в потужність заводу-виробника, вважає авіаексперт Валерій Романенко.

Крім того, посол України в Бразилії Андрій Мельник вважає, що Україна може отримати посилену підтримку від європейських країн у відповідь на удар ракетою "Ліщина".

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