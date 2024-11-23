На думку Мельника, треба застосувати всю креативність і дипломатичне мистецтво, яке в нас є, щоб переконати Трампа.

Посол України в Бразилії Андрій Мельник вважає, що європейські країни можуть посилити підтримку України на тлі випробування Росією в бойових умовах нової балістичної ракети "Орєшнік".

На його думку, вони також так відреагують на заяви президента Володимира Путіна про право РФ застосовувати зброю проти об’єктів тих країн, які дозволяють стріляти своєю по російських об’єктах.

"Гадаю, вже буде діяти елементарний страх, бо всі ж до останнього часу, особливо в Німеччині, і це досі так є, думали, сподівались, що це війна, яка зачіпає лише Україну. Зараз я так розумію, що в багатьох, особливо після чергових заяв того ж Путіна і всіх інших вони реально бояться. Вони зараз почали боятися", - заявив Мельник в інтерв’ю Радіо Свобода.

Відео дня

Посол переконаний, що елемент застосування нового типу зброї проти України Росією можна використати також у переговорах із новою адміністрацією США. Він пояснив:

"Треба застосувати всю креативність і дипломатичне мистецтво, яке в нас є, щоб переконати особисто президента Дональда Трампа, що через збільшення військової підтримки Києву з перших же днів президентства, через жорсткі прояви сили щодо Росії, Путіна, надто на фоні того, що ви бачили зараз - використання інтерконтинентальних ракет вперше взагалі за всю історію, - що лише це може допомогти новому президенту і, звичайно, нам, створити передумови для справедливого і тривалого миру".

Удар ракетою "Орєшнік" - останні новини

Радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк вважає, що після того, як з РФ на території України прилетіла міжконтененнтальна балістична ракета, можливості про щось домовлятися з російською владою "обнулюються".

За його словами, під час удару по Дніпру російські окупанти не використовували "Орєшнік", а РФ атакувала класичною міжконтенентальною балістичною зброєю.

Вас також можуть зацікавити новини: