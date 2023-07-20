Росіян закликали не наближатися до військових об'єктів РФ.

Після другої атаки на Кримський міст у Кремлі "рвали і метали".

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freedom. За його словами, влада РФ не розуміє, як могли атакувати міст, який зміцнили всіма можливими силами. "Знову" посипали голову попелом" і шукали крайніх", - додав він.

За словами Юсова, заходи безпеки не допомогли окупантам не в перший раз і, швидше за все, не в останній. "Якщо говорити аналогіями з відомих казок, то кощеєва смерть - в яйці. Мабуть цей міст і є те яйце, по якому дуже боляче вдарили під час останніх подій", - зазначив представник розвідки.

Також його попросили прокоментувати те, що під час вибухів на мосту загинули люди. Юсов сказав, що може висловити свою особисту думку. "Щодня окупанти та їхній правлячий режим здійснюють теракти, масові напади та ракетні удари на українські міста, мирну інфраструктуру та мирних громадян. Щодня гинуть і отримують поранення мирні громадяни. І це - цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах, це військовий злочин. Саме тому Україна захищає свою територію і проводить деокупацію, щоб захистити цивільне населення і вигнати вбивць і окупантів", - додав він.

Юсов закликав росіян триматися подалі від військових об'єктів РФ, людей у формі, військових злочинців, від складів техніки і всього іншого. "І тим більше від незаконних споруд, які призначені для постачання озброєнь і вбивць-солдатів на територію України", - підкреслив він.

"Те, що роблять українські сили безпеки і оборони і те, що відбувається на окупованих територіях, наслідки злочинів і рішення Путіна про повномасштабне вторгнення і напад на Україну. І це ті питання, які повинні почати собі задавати жителі території, яка називається Російська Федерація", - підкреслив він.

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, 17 липня окупанти повідомили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Місцеві жителі чули вибухи, частина траси виявилася знеструмлена.

Пізніше на мосту перекрили рух, запропонувавши водіям їхати через окуповані українські території.

У той же день віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що один проліт Кримського моста повністю зруйнований і не підлягає відновленню.

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