Агресор все одно оголосив про плани запустити рух легкових автомобілів мостом.

Після ранкового "інциденту" один проліт автодорожньої частини Кримського мосту зруйнований повністю і не підлягає відновленню, а другий – пошкоджений, визнав віце-прем'єр-міністр Російської Федерації Марат Хуснуллін на нараді у президента РФ Володимира Путіна щодо ситуації на об'єкті.

"За підсумком огляду опор встановлено, що в результаті теракту одна пролітна будова (у напрямку до Тамані) зруйнована повністю, не підлягає відновленню. Ще один проліт, в напрямку Керчі, пошкоджений, відбулося осьове зміщення на 70-80 сантиметрів, але в цілому він знаходиться на опорі. Будівельники-проектувальники проводять обстеження повноцінне, працюють водолази. За першими попередніми оглядами водолазів пошкодження опор немає. Це дуже хороша інформація, ми очікували найгіршого", – сказав Хуснуллін.

Віце-прем'єр країни агресора також оголосив про плани запустити рух легкових автомобілів по мосту.

Відео дня

"Якщо все (роботи з відновлення освітлення мосту тощо – УНІАН) пройде нормально, запускаємо спочатку легкові машини на 3 тонни тестові, потім на 5 тонн. Якщо не відбудеться жодних непередбачених обставин, починаємо вночі по одній смузі в реверсивному режимі пропускати легкові машини", – додав він.

Примітно, що російські Telegram-канали напередодні з посиланням на джерела в уряді стверджували, що Кримський міст відновлять за два-три тижні.

НП на Кримському мосту - що потрібно знати

Рано вранці 17 липня стало відомо, що був обрушений один з прольотів моста через Керченську протоку, побудованого окупантами для забезпечення автомобільного та дорожнього сполучення з тимчасово окупованим Кримом.

Протягом дня з'являлося безліч версій події. Окупанти заявляють про теракт, звинувачують Україну і обіцяють "відповідь". Експерти припускають, що вдарити по мосту міг використовуваний РФ іранський дрон "Шахед". Кажуть і про те, що за ударом стоїть Україна, яка використала з цією метою морські дрони з кількома сотнями кілограм вибухівки.

У Службі безпеки України заявили, що деталі події не розкриють до закінчення війни.

Після інциденту рух мостом було припинено. Біля 50 тисяч російських "туристів", які потрапили в Крим до підриву, виявилися заблокованими там.

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