Дипломат вкотре закликав до діалогу і переговорів з агресором.

У Китаї прокоментували останні російські атаки по Україні і заяви російської влади про готовність до припинення вогню, зазначивши, що єдиним шляхом для виходу з "української кризи" є діалог та переговори, пише Укрінформ.

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь на брифінгу відповів на запитання про позицію Китаю з приводу масованих російських ударів по українських містах, зокрема Кривому Рогу 4 квітня, де загинуло 9 дітей, що суперечать офіційним заявам РФ про готовність до переговорів і припинення вогню.

Він зауважив, що позиція Китаю в питанні "української кризи" послідовна і чітка.

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"Ми продовжуємо наполягати, що лише діалог і переговори є єдиним життєздатним виходом із "кризи", - сказав дипломат.

Видання зазначає, що при цьому речник зовнішньополітичного відомства КНР ухилився від відповіді на питання, яким чином вести переговори із країною-агресором, яка й на день не припиняє масованих обстрілів України та штурмів на фронті.

Останні російські удари по Україні: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, внаслідок удару Росії по Кривому Рогу 4 квітня 19 людей загинуло, зокрема 9 дітей. Також у місті десятки постраждалих. РФ вдарила балістикою по житловому кварталу та дитячому майданчику. Пошкоджень зазнали 34 багатоквартирні будинки, 6 навчальних закладів, магазини, об'єкти бізнесу та інфраструктури, автомобілі, зруйнований приватний будинок.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини фактично визнало, що російська атака на Кривий Ріг може становити воєнний злочин, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, представники ООН підтверджують відсутність будь-яких очевидних військових об’єктів у цьому районі.

Вночі 6 квітня РФ ударними дронами і різними видами ракет обстріляла Україну. У Києві, зокрема, вдарила по офісах телеканалів. У столиці загинула цивільна людина. Тим часом Міноборони держави-агресора зробило цинічну заяву, що удар було завдано "по центральній артилерійській базі озброєння ЗСУ, а також підприємствах оборонно-промислового комплексу, задіяних у виробництві БПЛА".

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