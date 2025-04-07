Нові заходи контролю з боку Пекіна можуть ще більше скоротити пропозицію на глобальному ринку.

Китай розширив використання найважливіших мінералів як торгової зброї. Пекін запровадив обмеження на експорт рідкоземельних металів, що загрожує глобальним постачанням ключових матеріалів для високотехнологічного виробництва - від електромобілів до зброї.

Видання Bloomberg пише, що як заходи у відповідь на так звані відповідні мита президента США Дональда Трампа на імпорт китайських товарів Пекін заявив, що посилить контроль над експортом семи видів рідкоземельних металів.

Цей крок викликав значне зростання акцій відповідних компаній - у Гонконзі акції China Rare Earth Holdings Ltd. зросли на 10%. Китайська Northern Rare Earth Group додала 9,2%, а австралійська Lynas Rare Earths Ltd. - 5,1%.

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На Китай припадає майже 70% світового виробництва рідкоземельних металів. Його контроль над безліччю нішевих товарів уже давно розглядають як потенційну геополітичну зброю з огляду на залежність Америки від китайських поставок.

Останні заходи з контролю за експортом не є повною забороною, але вони означають, що будь-які зарубіжні поставки будуть піддаватися більш ретельному контролю. Після введення контролю обсяги експорту інших металів впали до нуля, а експортерам знадобився час, щоб пройти сертифікацію.

"Нові заходи контролю можуть ще більше звузити глобальну пропозицію", - йдеться в записці аналітиків Citic Securities Ltd. "Ця політика захищає інтереси національної безпеки Китаю і підвищує стратегічну цінність інвестицій у ланцюжок рідкоземельної промисловості".

Варто зазначити, що до списку рідкоземельних елементів увійшли самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій. Але два найпоширеніших - неодим і празеодим - до нього не увійшли. Вони використовуються в потужних магнітах, які є одним із найвідоміших застосувань рідкоземів.

"На відміну від семи відібраних рідкоземельних металів, ці більш доступні за межами Китаю, що може зробити будь-які заходи контролю менш дієвими", - каже Девід Абрахам, професор-кореспондент Університету штату Бойсе в Айдахо. "Можливо, їх виключили, щоб зберегти можливість введення контролю в майбутньому".

Мита Трампа щодо Китаю

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення безпрецедентних мит на товари з інших країн. Так, введено мита в розмірі 25% на всі авто іноземного виробництва та запчастини.

Крім того, імпорт з ЄС, Японії та Південної Кореї обкладатиметься митом у розмірі 20% або вище. Імпорт з В'єтнаму зіткнеться зі ставкою мита 46%, а з Тайваню - 32%.

Зі свого боку Китай оголосив про введення додаткових мит у розмірі 34% на імпорт зі США.

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