Спікер Ради нацбезпеки США нагадав, що Україні необхідно виділити допомогу.

У Білому домі прокоментували останній удар Росії по енергосистемі України. У Кремлі хочуть зламати українців і занурити країну в темряву.

"Уночі (в ніч на 29 березня, - УНІАН) Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак на енергосистему України від початку війни, позбавивши багатьох людей по всій країні тепла, води та електрики в холодні дні ранньої весни. Це бомбардування - частина серії російських атак на критично важливу інфраструктуру України - є жахливим нагадуванням про спроби Володимира Путіна зломити дух українського народу і занурити його в темряву", - заявив речник Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.

Водночас він зазначив, щоб допомогти Україні захиститися від цих безперервних атак, необхідно, щоб Палата представників ухвалила двопартійний законопроєкт про додаткові заходи щодо забезпечення національної безпеки. За його словами, так США зможуть відправити Україні більше засобів протиповітряної оборони.

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"Україна потребує термінової допомоги, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок", - підсумував Вотсон.

Атака РФ у ніч на 29 березня - головні новини

У ніч на 29 березня росіяни вдарили по Україні дронами з кількох напрямків. Близько 4:00 окупанти запустили крилаті ракети.

В Укренерго повідомили, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У результаті довелося вдатися до вимкнення світла в Дніпропетровській і Харківській областях.

При цьому міністр енергетики Герман Галущенко додав, що загарбники били по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Метою стали об'єкти генерації електроенергії.

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