Він нагадав, що кілька тижнів тому багато західних ЗМІ і політиків анонсували, що таке рішення вже прийнято і має бути просто озвучено.

Кілька тижнів тому у ЗМІ було чимало інформації про те, що Україна скоро отримає дозвіл на удари по Росії західним далекобійним озброєнням, бо рішення вже ухвалене і залишилося лише його озвучити. Проте такий дозвіл досі не надано.

"Я зі своїх джерел, від друзів-конгресменів також чув про те, що рішення прийняте – воно вже на столі і воно має бути озвучено. Навіть спілкуючись з американськими журналістами, вони казали, що від їхніх джерел із Білого дому також є інформація, що рішення прийнято. Але щось сталося, і тут цікавіше – що саме", – пояснив в етері телемарафону народний депутат, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

Тут питання не в загрозах та погрозах з боку РФ, каже чиновник. Він наголосив, що "ми це все бачили і чули", і так само наші партнери.

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"Чесно кажучи, вірогідність застосування ядерної зброї вони самі визнають як дуже малоймовірну" – додав він.

Чернєв висловив припущення, що анонсування рішення щодо дозволу на удари по РФ могло бути певною мірою інструментом впливу західних партнерів на РФ – у тому числі, публічного – щоб країна-агресорка пішла на поступки.

"Можливо, вона пішла на поступки в чомусь, чого ми поки що не знаємо. Тут геополітика. Може бути від інтересів Сполучених Штатів в Сирії до якихось питань, що стосуються України. Можливо, якось зменшила РФ свої апетити щодо України і сказала, що вони кудись далі не підуть, або щось не зроблять. Тут можна тільки гадати", – зазначив він.

Депутат додав, що відбулася доволі дивна зміна риторики. За декілька днів до того, як речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вийшов і сказав, що їхня позиція щодо надання дозволу не змінилася, "у багатьох ЗМІ і багато політиків говорили про те, що рішення вже прийнято і скоро буде проанонсовано".

"Сподіваюся, що нам не доведеться чекати якогось колапсу на фронті задля того, щоб отримати все ж таки рішення і дозвіл бити по території РФ далекобійним озброєнням. Тому що це може допомогти нам розбити їхні логістичні шляхи і склади, як мінімум ті, які знаходяться біля кордону на відстані до 300-400 кілометрів", – резюмував Чернєв.

Дозвіл на удари по Росії

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що про отриманий дозвіл бити західною далекобійною зброєю вглиб Росії першими дізнаються росіяни, а вже потім буде зроблено офіційне оголошення. Він наголосив, що остаточного рішення поки немає.

За словами Никифорова, президент Володимир Зеленський під час візиту до США провів всі необхідні переговори з усіма партнерами, від яких залежить дане рішення. Він зазначив, що Україна продовжує тиснути на партнерів щодо надання дозволу, і сподівається, "що партнери піддадуться".

Раніше видання The New York Times писало, що за оцінкою американської розвідки, якщо США та їхні партнери дозволять Україні завдавати далекобійних ударів по РФ, то Кремль може застосувати "потужніші заходи у відповідь". Зокрема, Росія може збільшити кількість диверсій на об'єктах у Європі та проводити потенційно смертоносні атаки на американські та європейські військові бази.

У матеріалі видання зазначається, що американські розвідники применшують вплив, який ракети великої дальності будуть мати на перебіг війни.

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