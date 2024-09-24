Журналісти дізналися кілька можливих причин того, чому США досі не дозволили Україні бити вглиб Росії західними ракетами.

Постійна відмова США в дозволі ударів углиб Росії західними ракетами поглибила розбрат між союзниками, що зростає. У США стурбовані можливими наслідками атак по військових цілях на території РФ з боку Москви, пише The Washington Post.

Як повідомляє ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський озвучить свій запит на зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. В Україні очікували дозволу Байдена на використання ракет для ударів по РФ ще до цього моменту, за словами двох чиновників, які побажали залишитися анонімними.

Обговорення у Вашингтоні тривають, розділивши при цьому адміністрацію Байдена і Конгрес, і викликавши здивування серед партнерів США в Європі, деякі з яких публічно заявили про підтримку дальніх ударів по Росії, пишуть журналісти.

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Важливим аспектом "плану перемоги" Зеленського, за інформацією видання, є можливість завдавати ударів по російській території, зокрема, по аеродромах. Крім того, повідомляється, що Україна давно залежить від отримання координат від американських військових у Європі, для ударів точною західною зброєю. Без цих даних ракета може не вразити ціль, і США іноді відмовляються надавати координати для деяких цілей, обраних Києвом, йдеться в матеріалі.

"Зброя часто використовується проти тих цілей, які, з нашої точки зору, менш важливі", - заявив один із чиновників.

Журналісти звернули увагу на твердження американських офіційних осіб, що в України настільки обмежені запаси ATACMS і подібних боєприпасів, що дозвіл на удари по території Росії матиме лише обмежений вплив на поле бою і призведе до вичерпання запасів ракет за лічені тижні або навіть дні. Експерти з Білого дому і Пентагону наголошують, що українські лідери не надали переконливих аргументів для зняття цієї заборони. До того ж, на їхню думку, ризик ескалації занадто великий.

Удари вглиб Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що заборона Заходу на удари вглиб Росії робить F-16 менш ефективними. Експерти заявляють, що це ставить Україну в складне становище, оскільки ці винищувачі можна було б використовувати для знищення "джерел російських атак", а не збивати ракети окремо.

Крім того, тиск на Байдена продовжує зростати через невизначеність у дозволі Києву бити західною зброєю вглиб РФ. Повідомляється, що низка європейських лідерів наполягають на тому, щоб заборона була знята, але Байден ще не вивчив "план перемоги".

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