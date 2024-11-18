Очільник італійського МЗС каже, що вони не дозволять використовувати свою зброю на території РФ.

Італія знову відмовилася скасувати заборону на використання своєї зброї за межами українських територій.

Відповідну заяву в кулуарах зустрічі глав дипломатії Європейського союзу зробив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. "Наша позиція щодо використання зброї Україною не змінюється, вона може бути використана тільки в межах української території", - цитує його Le Monde.

Також дипломат виступив за проведення мирної конференції, в якій візьмуть участь представники Росії, Китаю, Індії та Бразилії:

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"Я сподіваюся, що Пекін зможе зіграти позитивну роль у тому, щоб змусити Москву зрозуміти, що ця безглузда війна повинна бути припинена. Звичайно, присутність північнокорейських солдатів не є добрим сигналом".

Далекобійні удари по Росії

Нагадаємо, вчора західні жураналісти повідомили, що Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Франція дозволили Києву атакувати територію РФ ракетами ATACMS, Storm Shadow та SCALP.

На щомісячній зустріч міністрів закордонних справ ЄС глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що мова йде про удари дальністю до 300 кілометрів.

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