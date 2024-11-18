На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС не ухвалили спільного рішення про те, що Україна може використовувати європейську зброю для атак по території Росії.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель підтвердив, що США дозволили Україні застосовувати ракети ATACMS по території Росії.

На засіданні Єврокомісії він заявив, що Київ отримав дозвіл на удари дальністю до 300 кілометрів.

За словами заступника голови Єврокомісії, на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС не ухвалили спільного рішення про те, що Україна може використовувати європейську зброю для атак по території Росії. За його словами, кожна країна вирішуватиме це питання самостійно, сказав Боррель.

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Щонайменше 4,7 млн росіян у великих містах Росії опиняться в зоні ураження американських далекобійних ракет, підрахували ЗМІ за допомогою даних Росстату та американського Інституту вивчення війни (ISW).

Дозвіл на далекобійні удари по РФ

Раніше NYT з посиланням на джерела повідомив, що президент США дозволив Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії. Агентство Reuters писало, що Україна планує використати цю зброю найближчими днями.

Україна дійсно отримала дозвіл на використання ракет Storm Shadow/SCALP спільного виробництва Франції та Великої Британії по цілях на території Росії, заявило високопоставлене джерело у військово-політичних колах.

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